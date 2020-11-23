桃園市長鄭文燦讚龍華科大是技職教育典範。(蔡依珍攝)

穩得實業股份有限公司董事長高治宏。(蔡依珍攝)

桃園龜山區龍華科技大學「行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，23日在行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦揭牌下宣布啟用。(蔡依珍攝)

桃園龜山區龍華科技大學「行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，23日在行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦揭牌下宣布啟用。(蔡依珍攝)

龍華科大校長葛自祥親自介紹。(蔡依珍攝)

龍華科大成立2座產業菁英訓練示範基地，分別為「3D數位電路版設計暨智慧製造類產線工廠」及「行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」。(蔡依珍攝)

龍華科大成立2座產業菁英訓練示範基地，分別為「3D數位電路版設計暨智慧製造類產線工廠」及「行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」。(蔡依珍攝)

龍華科大成立2座產業菁英訓練示範基地，分別為「3D數位電路版設計暨智慧製造類產線工廠」及「行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」。(蔡依珍攝)

桃園龜山區龍華科技大學「行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，23日在行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦揭牌下宣布啟用，蘇自嘲遭對岸列為「頭號戰犯」，罪行第一條就是管制口罩出口，再讚口罩國家隊精良，顯見技職教育重要性，會持續搭建舞台培養人才。

龍華科技大學獲教育部優化技職校院實作環境計畫補助，成立「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，蘇貞昌參與揭牌，讚台灣是亂世中的福地，在世界各國都因新冠肺炎二次疫情而鎖國封城，像是香港前天又宣布不能到校上課，台灣卻能在龍華科大辦揭牌典禮，相當了不起。

蘇貞昌也自爆遭對岸視為「頭號戰犯」，罪行第一條就是他在新冠肺炎期間管制台灣口罩出口，他指出，疫情之初台灣口罩日產能僅188萬片，政府集合技職人才成立「口罩國家隊」，在最短時間將口罩日產能提升到2000萬片，不僅滿足國人需求，還能輸出給友邦，甚至連白宮官員戴的口罩都是MIT，大幅提升台灣的國際能見度，展現Taiwan Can Help的精神，傲人成就全歸功於紮實技職訓練的人才。

蘇貞昌強調台灣人才培育要從政府、學校、企業多管齊下，提供舞台讓孩子精彩表演，強調行政院長就是一名搭舞台的工人，要集合各部會搭建舞台，以國家預算支持學校、企業培養好人才，龍華科大多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，並因應產業趨勢，長期深耕產學合作，為產業找到好人才，讓青年找到好將來。

桃園市長鄭文燦則表示，桃園是工業大城，全年工業產值達2.8兆，技職人才需求殷切，龍華科大是技職教育典範，設置的2座產業菁英訓練示範基地，讓學生在學校就可實習，並能為企業進行少量多樣接單服務，迄今已培養約600名PCB 製程工程師，打造產業人才，他也提到桃市府現正積極推動雲端產業學院，期待與龍華科大攜手合作，加速培育產業人才。

龍華科大校長葛自祥表示，學校受惠於國家創新產業發展及前瞻計畫政策，獲教育部遴選成立2座產業菁英訓練示範基地，分別為「3D數位電路版設計暨智慧製造類產線工廠」及「行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，2條產線投入資金共逾1億2800萬元。

葛自祥說，前者2018年啟用至今已自業界接單771筆，成功製作逾101萬片電路板。因應5G時代，需要設計、製作及檢測調校人才，龍華科技大學洞察產業界現況，成立調校工廠並於今日揭牌，將可培養5G無線通訊模組測試與調校技術的實務人才，未來月薪5萬元起跳，相信龍華科大必定能持續為5G產業孕育更多的人才。

教育部長潘文忠也肯定龍華科大在培育優質實務人才所作的各項努力，期許類產線工廠肩負人才培育重任，並配合相關產業需求規劃課程與產學合作，同時將教學資源分享至鄰近學校，讓技職教育在地向下扎根。

勞動部長許銘春則感謝學校積極配合推動產業新尖兵計畫、大專就業學程及技能檢定場地規劃，從教育端到就業端，讓產業人才源源不斷；與龍華科大維持長期合作的穩得實業高治宏董事長，更捐贈價值2千萬元設備給實驗室，期待繼續深化產學合作關係。

(中時 )