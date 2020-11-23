全球新冠肺炎疫情未歇，台北市長柯文哲23日指出，台灣防疫還算成功，其他國家被迫封城，2年的數位轉型在2個月就完成，台灣民眾都正常上班，使數位轉型不是很好，包括振興三倍券不是領紙張的才8％，所以有時候失敗為成功之母，但倒過來成功為失敗之母。

柯文哲今午出席市府舉辦的後疫情時代科技防疫論壇，他致詞時表示，新冠肺炎從去年末開始，到現在已經接近1年，很多人在問疫情何時結束，事實的真相是疫情正如火如荼在進行，雖然台灣表面看起來還沒事，衛生局每天會傳2個數字給他看，過去24小時世界和美國新增幾個案例，昨晚發出的訊息，過去7天當中，全世界每天新增約53到65萬例，昨天是57萬，美國大概是13到20萬，昨天是16萬，美國從10月3日總統大選後，沒有一天少於10萬，從數字看起來，美國大概國內政局可能有點混亂。

他指出，在全世界疫情相當蔓延下，台灣表面看起來還算穩定，主要是因為相當嚴格的邊境管制，北市府今年1月2日成立跨單位合作應變小組，做醫院整備、盤點防疫物資，維持安全存量，也有完善建立民眾傳染性肺炎通報流程，從年初到現在，北市應付疫情做了很多創新工作，包括防疫旅館、防疫計程車、安心檢疫所、警消醫護加油站、口罩自動販賣機，這些技術在現階段仍相當有用，防疫旅館、居家檢疫制度是把疫情擋在國外的很重要的技術，「一開始有人嘲笑我們，網軍打一打」，但事實證明有用。

柯認為，檢討起來狀況還算良好有幾個原因，第一個失敗不是壞事，17年前SARS經驗，讓台灣17年當中建立傳染病通報系統和感染管制，讓台灣相較於南韓、日本有相當大進步，倒過來再看，台灣防疫還算相當成功，這次成功反而有些東西要思考看看，相對其他國家競爭力變得比較低，其他國家被迫要封城，大概2年的數位轉型花2個月就完成，台灣大家都正常上班，數位轉型不是很好，包括三倍券不是領紙張的才8％，台灣雖號稱ICT大國，但數位轉型沒有做得很好，所以有時候失敗為成功之母，也包括成功也為失敗之母。

他強調，除了SARS經驗，讓防疫有很大進步，另外一個是邊境管制做得不錯，另外是民眾相當配合，台灣國民水準高，美國人戴口罩困難，今早討論秋冬防疫要怎麼做，也不贊成在沒有社區感染情況下要很嚴格管制，但要確保國民一聲令下就戴起口罩。

柯文哲說，若有良好配合度，加上政策靈活，也許可續維持，1年當中衛生局站在防疫最前線，今天論壇有3個主題，包括疫苗、快篩系統、通訊整合，一個是疫苗，真的出來時，討論台灣到底要不要自己發展疫苗，若有疫苗，台灣打的順序要怎麼打？大家先想一想，再來快篩系統怎麼建立？還有通訊診療，如果大家真的都不能來醫院，是不是利用這個機會，把通訊診療做起來？呼籲還是不要幻想完全沒有疫情，現在要做的是怎麼共存，與疫情共存的新常態。

(中時 )