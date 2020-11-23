開車雖然方便，但停車卻得多一筆花費，部分巿中心的停車費更高得令人咋舌，但台南安平區卻有一處佛心停車場，白天每小時只收8元，到了晚間更降價到每小時5元，超低收費讓這處停車場到了假日就一位難求。

價目表曝光後，讓不少網友都感到很驚訝。（圖／翻攝自ViVi PARK整個城市都是你的停車場）

該停車場位於台南安平區永華八街，今年3月開始營運，根據業者張貼的價目表，無論平日及假日，早上8時至晚間10時收費都以1小時8元計算，上限為85元；晚間10時後至翌日早上8點，每小時收費更降至5元，上限30元，讓附近居民直呼「這應該是全台最便宜的停車場。」

據《東森新聞》報導，不少附近的居民透露「上次把家裡的車停放在這，一整天下來差不多也只要50元而以。」另有民眾指，若是有親朋好友來拜訪，也會推薦來此處停車。據悉，這座停車場200公尺外，還有一處新開幕的停車場，停放整天也只要30元。

至於為何停車費如此便宜？外界猜測，地主可能是在養地，把空地當停車場，如此一來便可達到節稅效果，另一方面也可讓民眾享有「停車小確幸」。

(中時新聞網)