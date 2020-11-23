台泥企業團董事長張安平（左）、台鹽董事長陳啟昱（右）與嘉義縣長翁章梁（中）等人親參與今日的動土儀式。（張毓翎攝）

「有魚才有電！」台泥綠能與台鹽綠能攜手在嘉義縣義竹鄉、布袋鎮開發全台第1座大型「漁電共生」案場23日動土，明年7月完工後平均年發電量達5400萬度，可供應超過1.6萬戶家庭1年所需用電。台鹽董事長陳啟昱表示，此案歷經3年，期間辦超過200場說明會，獲得地主及養殖者100％同意，未來也會確保漁獲量維持7成以上，期待此示範場能成為漁電共生的標竿。

全台首座大型「漁電共生」案場23日動土，台泥企業團董事長張安平與台鹽董事長陳啟昱共同主持，嘉義縣長翁章梁、經濟部能源局主秘翁素真、漁業署副署長林國平等人親臨見證參與。

陳啟昱致詞時說，光電業者推太陽光電時，面臨最大的挑戰是土地問題，由於屋頂型太陽光電在台灣已趨近飽和，且地面型太陽光電又遇到嚴格的土地規範，經評估認為「漁電共生」可行性高。

該案一名不具名的地主受訪時說，以前從事鰻魚養殖，但後來鰻苗取得不易，改為養殖吳郭魚和虱目魚，前年823水災時讓她血本無歸，後來看在「台鹽」這個金字招牌決定合作開發漁電共生，希望能將傳統漁業轉型。

最後陳啟昱也說，當初不少養殖者質疑，發展光電後會不會即失業？他強調「有魚才有電」，所以反而得拜託養殖者一定要留下繼續養魚，確保漁獲量維持7成以上；而嘉縣此漁電共生案場能比台南5案更早開工，要感謝地方及縣府的大力支持。

台鹽綠能表示，該案面積60公頃，含括義竹鄉龍蛟村、東隆村及布袋鎮江山里、菜舖里，全區在政府公布的漁電共生先行區內且生態資源單純，未來將透過資金的引入，改善養殖場域及促進漁業升級，縣府也會查核是否落實執行。

台泥綠能與台鹽綠能攜手在嘉義縣義竹鄉、布袋鎮開發全台第1座大型「漁電共生」案場，圖為模擬圖。（台鹽綠能提供／張毓翎嘉義傳真）

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