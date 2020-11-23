「生技新藥產業發展條例」將於2021年12月31日落日，為持續獎勵生醫產業之發展，經濟部於日前預告新版草案，除了將條例名稱變更為「生技醫藥產業發展條例」，也將適用期間再延十年至2031年底。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所指出，生技條例大致上是保留四大租稅優惠，還擴大適用範圍、新增個人股東投資抵減。

租稅優惠方面，首先是微調研發支出及人才培訓抵減，將抵減率從35％微降至30％，且明定人才培訓投資抵減適用對象為「專職研究發展人員」。

第二則是維持營利事業股東投資抵減，維持以現金投資的營利事業股東，持股達三年以上者，法人股東投資金額可按20％比率，在五年內抵減營所稅。

第三是技術股緩課，高階專業人員及技術投資人取得之技術股緩課優惠也維持不變，不過放寬持股達二年者得於轉讓、贈與或作為遺產分配時以「轉讓價」或「股票取得之價格」孰低課稅。

第四是認股權憑證緩課：比照技術股緩課，放寬認股權憑證取得之股票，持股達二年者得於轉讓、贈與或作為遺產分配時以「轉讓價」或「股票取得之時價」孰低課稅。

此外，這次生技條例擴大適用範圍，放寬「新藥」之適用範圍納入「新劑型之藥品」，並因應先進國家再生醫療與精準醫療之發展，增訂「再生醫療」及「精準醫療」為適用範圍。

另外為鼓勵個人資金投入生醫產業，活化我國生醫產業之發展，明定「個人股東」以現金對同一公司當年度投資金額達新台幣100萬元，並取得該公司之新發行股份，持股滿三年得就投資金額50％限度內，自當年度起五年內減免所得額。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執業會計師游雅絜表示，綜觀經濟部公告之修正草案內容，除了擴大租稅獎勵之適用範圍，也新增個人股東投資抵減等優惠，皆可看出政府因應「跨領域整合」的新型態醫療發展模式，期望可以促進異業合作，導入台灣高科技業供應鏈技術優勢的用心，並針對生醫產業屬高風險、高技術的燒錢產業特性，建議個人投資者可選擇有利的租稅優惠來適用。

KPMG健康照護與生技產業共同主持人蘇嘉瑞則表示，雖然本次將研發支出及人才培訓費用抵減率由35％調降為30％，並刪除該二項支出若超過前二年度平均數者，超過部分得按50％抵減之規定，且限制僅「專職研究發展人員」培訓支出才能適用，對原已適用生技醫藥公司可扺減稅額之金額可能有所影響，但本次草案同時擴有租稅優惠之項目，公司可評估可能之潛在稅負影響，並妥善規劃營運方向。

(工商 )