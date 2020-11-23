工業網安廠立端（6245）今年6月加入美國5G邊緣運算RCI聯盟，宣布參與「未來農場Farm of the Future」智慧農業計畫，成功拿下智慧農業5G/LTE專網訂單，提供白牌網路及運算設備。

5G低延遲邊緣運算應用已成為重要發展趨勢，立端表示，公司在5年前成立電信生態系（eco system），透過與電信商、軟體合作夥伴緊密合作，共同打造5G邊緣運算平台，並在今年6月加入美國5G邊緣運算RCI聯盟（Rural Cloud Initiative），參與未來農場「Farm of the Future」智慧農業計畫，提供農作物、天氣、環境等即時數據分析，提高生產效率，並將利潤率提升10％以上。

「未來農場智慧農業計畫」整合私有5G/LTE專用網路、邊緣存儲、多重接取網路邊緣計算（MEC）、影像分析、工業自動化和無人機解決方案，此計畫以邊緣運算即服務（Edge as a Service）為架構，由立端所提供開放架構的硬體平台整合服務提供商，使農場使用者在無需投資昂貴設備情形下，達到快速部署的目的。

立端指出，智慧農業計畫第一階段將在2英畝的溫室農田上，提供即時溫度和濕度的環境數據，並可以遠端管理風扇，加熱器等設備，出現問題時發出警報並立即做出回應。下一階段預計將部屬在美國2,300個農場，利用自動化平台監控與控制農作物生長，提高運營效率與降低運營成本。

立端提供基於英特爾x86伺服器架構打造的5G/LTE邊緣運算平台，此平台提供開放多核心運算架構，並針對5G分散部署特性最佳化，支援多工LTE/WiFi以及5G聯網，為沒有公眾網路覆蓋的農田地區，提供低延遲邊緣運算能力。

立端第三季財報亮眼，合併營收21.57億元，季增23.74％、年增11.44％，改寫歷史第3高，因費用控管得宜，營益率提升至11.08％，稅後淨利1.89億元，季增1.3％、年增達31.91％，EPS1.6元，創單季歷史新高。

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