廟方今年打造的王船是歷年來最大，造價花費近百萬元。（莊曜聰攝）

台南沿海一帶廟宇都有燒王船祈福儀式，在不靠海的內地較為少見，柳營代天院3年一科的王船醮就是其中之一，今天廟方為王船舉行剪綵及開光點眼儀式，數百信徒以人力拉繩將王船恭迎出廠，並添載金紙、船上生活用品以祈福消災，壓軸的燒王船祭典將於12月1日登場。

柳營代天院供奉遊王公，傳統的王船醮是柳營、新營、鹽水、六甲地區的宗教盛會，今年庚子科王船名為「遊王號」，是歷年來建造的最大艘王船，船長41尺6、寬12尺、中桅高36尺，重現66年前的復古造型，由70歲的國寶級造船師林良太打造，花費約100萬元。

今年受到新冠疫情影響，一度考慮醮典是否辦理，經9月鑼壇法會請示遊王公後決定照常辦理，隨即開斧打造王船，經過2個月時間落成出廠，上午由南市副市長許育典、代天院主委盧朝仁、爐主劉明正、王船長陳進雄及柳營區長汪慶龍等人為王船剪綵、開光點眼，並進行「開水路」儀式。

接著數百位信眾用粗繩將王船拉出廠，以陸上行舟方式拉到廟前空地就定位，並安坐船桅及船上的媽祖廟、王府等，民眾也繞著周邊伸手觸摸王船，希望能沾沾喜氣。

信眾爭摸剛剛出廠的王船，希望能夠沾沾喜氣。（莊曜聰攝）

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