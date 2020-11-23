今年美網冠軍提姆(Dominic Thiem)讓人看到一股新力量，自從英國爵士莫瑞(Andy Murray)臀傷淡出之後，男子網壇剩下費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafa Nadal)、喬柯維奇(Novak Djokovic)3位高手來統治。提姆能重現昔日的4天王時代嗎？

今年27歲的提姆在本月ATP年終賽先後擊敗納達爾、喬柯維奇，成為網壇第2位在3天王手中各取得5勝的人！提姆對喬柯維奇5勝7敗，對納達爾6勝9敗，對費德勒更是5勝2敗。換言之，這些天王碰到提姆已經不敢說穩贏了，必須把他當成可怕的對手。

雖然對戰成績嚇嚇叫，提姆的冠軍數量與品質都無法相比，他對《路透》說：「我還差他們很遠，我只有1座大滿貫和1座千分大師賽冠軍而已。各打贏他們5次對我意義重大，光是跟他們比賽就覺得很榮幸，還能打贏他們更讓我信心大增。」

莫瑞生涯對費德勒11勝14敗、對喬柯維奇11勝25敗，對納達爾7勝17敗，並且在4天王時代當過球王。莫瑞3座大滿貫有兩次是在決賽打敗喬柯維奇，提姆則是趁喬柯維奇失格搶到美網冠軍，最高排名世界第3。即使是要追趕莫瑞的成績也很不容易，提姆雖在ATP年終賽奮勇斬掉兩位天王，但決賽敗給了硬地高手麥維德夫(Daniil Medvedev)。

(中時新聞網)