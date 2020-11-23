台中驚爆駭人聽聞的桶屍命案，主嫌徐德益與其妻子帶著多名小弟涉案，目前全數都遭羈押禁見，本刊調查發現，徐德益2008年就曾被逮捕，並於2015年假釋出獄，而他在2017年10月曾酒駕遭逮，法院審理後認為他「犯後態度」良好，服刑期間還參加空大課程、認真向學，最終竟給予免刑。

警方調查，徐德益在2008年就因違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪被逮捕，遭判處10年6月有期徒刑，而他在2015年4月假釋出獄，卻在2017年間酒駕上路，於新竹再次被逮捕。

但新竹地方法院審理後，認為徐德益在服刑期間參加空大課程，2011年還獲得第1名成績，且徐德益出獄後取得不動產經濟營業員證明，除要照料年邁雙親和幼子，還負擔岳父母的醫療費及贍養費，認為他「努力充實自我」，假釋出獄後更「積極重建生活並負擔家庭義務，確有悔悟之心。」

判決書上載明，如酒駕判決確定，將撤銷徐德益的假釋，還要「入監執行無期徒刑之殘刑」，法官認為不符比例原則，因而決定給予免刑。

但如今徐德益死性不改，竟因土地糾紛而將54歲男子狠心殺害，把遺體裝入塑膠桶內，並淋下大量強酸企圖溶屍，再連人帶桶埋在苗栗山區內，16歲少女也被此手法滅口，徐德益與其妻子和同夥等6人現已被逮捕，相關案情還須釐清。

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(中時新聞網)