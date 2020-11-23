秋冬專案將於12月1日上路，指揮中心祭出返國者需檢附3日內的陰性證明引發民怨。（本報資料照片）

秋冬專案將於12月1日上路，指揮中心祭出返國者需檢附3日內的陰性證明引發民怨，今天更有不少立委提出質疑，認為此措施違憲，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天承諾，將就檢附陰性證明措施提出檢討，研議是否有更適當的做法，預計一周內提出檢討報告。

國民黨立委蔣萬安今在衛環委員會詢答時質疑，秋冬專案提到的自12月1日起，返台需檢附陰性證明的法源依據為何？是否有違憲疑慮？

陳時中解釋，訂定返國者需檢附3日內的陰性證明，是依據傳染病防治法所授權，且此措施是為防疫所需要，為保護國人的移動安全，同時顧及到國內整體的醫療負荷，至於合不合憲可以再向相關單位請教。

蔣萬安進一步指出，大法官釋字第558號解釋文說明，「憲法第10條規定人民有居住遷徒之自由，旨在保障人民有自由設定住居所、遷徒、旅行、包括入出國境之權力，於台灣地區設有住所而有戶籍之國民得隨時返回本國無待許可，惟為維護國家安全及社會秩序人民入出境之權利並非不得限制，但須符合憲法第23條之比例原則，並以法律定之。」

蔣萬安質疑，祭出返國者需檢附陰性報告很可能違憲，時代力量立委邱顯智也認為，檢驗陰性證明需花費一定金額，就算是在醫療相對發達的國家，經濟弱勢的國人也未必能夠負擔，且根據憲法第23條的比例原則，一律規定國人返台需檢附陰性報告似乎也違憲，政府應先檢討是否有其他替代措施能夠施行，要求一周內提出檢討報告繳交立法院。

對此陳時中表示，是不是有違憲這部分還可以再向相關單位研議，會檢討相關辦法，並在一周內提出改善辦法說明。

(中時 )