新北市長侯友宜今（23日）前往新店央北社會住宅主持第76至80家公共托育中心聯合開幕式。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（23日）前往新店央北社會住宅主持第76至80家公共托育中心聯合開幕式，自侯友宜上任後已完成20家公共托育中心，侯友宜表示，12月將再成立6家，以及明年農曆春節前要達到90家，鼓勵在場新北市民趕緊再拚下一胎。

侯友宜在聯合開幕時，首先對所有參與及投入新北市公共托育服務的學校單位及民間團體表達感謝之意，侯友宜表示，新北市自2011年首創公共托育中心至今，受託單位10年來一起打拚，共同為新北市奠定公共化托育的穩固基礎，並透過不斷的專業挹注與創新服務，提供新北市民更友善的托育服務。

侯友宜也說，80家成立總共可以照顧到1萬7351個孩童，尤其公共托育的量，占全國的公共托育的一半，可以講新北的公共托育遠近馳名，全國都了解新北市的公共托育平價、優質、安全，更重要的，能夠讓很多家長能夠在這裡安心的讓孩子們成長。

今日啟用的5家公托中心承接單位，不論在新店區深耕且兼具托育專業及醫療資源的耕莘健康管理專科學校，還是最熟悉的老面孔「社團法人新北市嬰幼兒托育協會」，抑或是承接全國20幾處公共托育服務機構的社團法人台灣幼兒早期教育協會與提供偏鄉公共托育服務的社團法人中華青山春社會福利協進會，都是新北市最優秀的夥伴。

受託單位社團法人台灣幼兒早期教育協會執行長劉百純表示，送托新北市公共托育中心的孩子們很幸福，像新莊頭前公托中心緊鄰頭前國中校園庭院，不僅環境優美、視野好，還有寬廣的戶外空間供孩子們跑跑跳跳，對於新北市積極尋覓合適的設置空間很是肯定。

社團法人新北市嬰幼兒托育協會承接汐止樟樹公托中心，理事長包崇明表示，該公托位於樟樹國小內，樟樹國小為原住民重點特色學校，所在樟樹里為原住民族聚落，因此在公托空間設計規劃上特別融合原住民族文化特色，營造像家一般的托育環境。

社會局長張錦麗表示，新店央北中山、新店央北二路、新莊頭前、汐止樟樹及汐止金龍等5家公共托育中心分別收托30至60名0至2歲嬰幼兒，總計可提供215個收托名額，自11月23日起同步開放網路及現場報名，網路報名至11月27日下午5時截止，現場報名至12月1日下午5時截止，屆時如登記人數超過各中心收托名額，將於12月4日上午10時辦理抽籤，並於同日下午2時公告。

為增進家長掌握新北市公共托育中心最新相關訊息，歡迎家長上「新北市政府社會局網站」、「新北育兒資訊網」、「新北社會局」及「友善公托、幸福新北」Facebook查詢，將可掌握更多新北市公共托育中心相關訊息。

新北市長侯友宜今（23日）前往新店央北社會住宅主持第76至80家公共托育中心聯合開幕式。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（23日）前往新店央北社會住宅主持第76至80家公共托育中心聯合開幕式。（葉書宏攝）

侯友宜談公托

(中時 )