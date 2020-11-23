中華郵政11月24日發行具悠遊卡票證功能的「郵政VISA金融卡」。（中華郵政提供）

中華郵政公司首張票證聯名卡「郵政VISA金融卡」將於明日推出，該卡具悠遊卡功能，歡迎年滿16歲者，至全省522間即時發卡郵局開立存簿（含綜合）儲金個人帳戶申辦。中華郵政表示，自動加值是由持卡人金融卡帳戶可用餘額內扣款支付，具備存多少、用多少、消費不透支、無循環利息的優點。

新型態「郵政VISA金融卡」加載悠遊卡票證及小額支付功能，搭配嶄新郵鴿卡面，除具備ATM查詢、存提款、轉帳、繳費（稅）、消費扣款等功能及VISA金融卡刷卡消費與國外提款功能外，兼具悠遊卡交易功能，藉由三卡合一，持卡人不論搭乘捷運、公車、台鐵等大眾運輸或至超商購物小額消費等，皆可便利使用。

卡片最大特色結合郵政儲金存簿帳戶及悠遊卡儲值功能，如卡片內儲存的「悠遊卡」金額不足以支付當次消費時，可自動加值500元或其倍數的一定金額至悠遊卡；或可用餘額低於100元時，可透過悠遊卡公司設置於指定地點的連線式自動加值設備，儲值500元至「悠遊卡」內，每日累積自動加值金額以3000元為上限，每卡儲值金額最高上限1萬元。

(中時 )