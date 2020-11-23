中央流行疫情指揮中心23日公布國內新增1例境外移入確診病例，是本國籍50多歲男性，自迦納搭專機返國就醫。

指揮中心發言人莊人祥指出，這次個案是特准回台的首個案例，因為個案病況嚴重，呼吸道插管，當地醫療比較不佳，才會申請回國，搭乘專機的費用須自費，費用不清楚，回國以後的治療費用，則依傳染病法用公費支出。

指揮中心表示，個案今年2月到迦納經商，10月下旬曾接觸確診個案，因有返台探親需求，11月4日在當地進行採檢，11月5日檢出陽性確診。個案本來是在自宅中隔離，但後續出現呼吸短促、胸悶、發燒等情形，11月11日送至當地醫院治療，因病情加重，期間完成國際緊急醫療專機轉送國人返國就醫申請作業。

指揮中心指出，11月20日個案搭乘國際緊急醫療專機抵台，入境後即後送就醫，經採檢通報在今日確診；目前住院隔離治療中。由於個案搭機至返國後送就醫期間之接觸對象均為醫護人員，且都有適當防護裝備，因此無須匡列為接觸者。

(工商 )