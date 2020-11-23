美國總統當選人拜登內閣名單曝光，曾參與2020年民主黨黨內初選，主打「無條件全民基本收入」、「讓美國更用力思考」的台裔企業家楊安澤，可望出任商務部長。楊安澤先前曾爭取2020美國總統候選人，但因初選結果不理想因而退出，而他與妻子的家庭都是台灣移民。

據美國CNN報導，台灣移民第2代創業家得楊安澤，最可能成為商務部部長。楊安澤原本知名度不高，卻在2020年民主黨黨內初選中一鳴驚人，成為高能見度候選人；其支持者被稱為「楊幫」。

楊安澤與妻子盧艾玲的家庭，都是來自台灣移民的家庭，父親楊界雄獲得了物理學領域的博士學位，並分別在IBM和奇異的研究實驗室工作，在其職業生涯獲得了69個專利；母親陳玲銖則獲得統計學的碩士學位，隨後成為一名藝術家，曾任台灣粉彩畫協會第二及第三屆理事長；哥哥楊欣澤是哥倫比亞大學臨床流行病學副教授。

2017年，楊安澤向聯邦選舉委員會註冊參與2020年美國總統選舉，競選時提出，向年滿18歲的美國公民提供每月1000美元的「自由津貼」，並對其他因技術現代化而預測將出現大規模失業的民眾亦有相關政見回應。楊安澤也是繼鄺友良和竹本松之後，第3位參選總統的東亞裔美國人。

楊安澤在民意調查中，4次達到4%的支持度，符合參加第6次初選電視辯論的資格，但因新罕布夏州初選結果不理想，當日宣布退出民主黨內初選。2020年2月19日，楊安澤宣布將在CNN擔任政治評論員。

此外，楊安澤4月在《華盛頓郵報》撰文，表示因新冠肺炎遭歧視，因此對於自己的亞裔身份感到有點羞恥。有觀點認為，他是在內化種族歧視，強化了關於亞裔逆來順受的刻板印象。

(中時新聞網)