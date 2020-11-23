台灣知名網紅吳夢夢在付費平台SWAG拍攝愛情動作片走紅，近日更宣布將與日本成人影片集團SOD合作，觸角延伸海外，引發熱議。吳夢夢接受雞排妹訪問，除了提到拍片的過程與細節，還公開先前與男友拍攝的姊妹丼，是真的邀請親堂妹。

吳夢夢日前上網路節目《深夜保健室》與主持人雞排妹聊到兩性話題，她透露目前還沒正式跟片商接觸，也還沒有簽約，要等新冠肺炎緩和後，對方才會請專業的督導來台協助拍攝，吳夢夢提到，由於男友會介意她與異性有太多接觸，男優只能是男朋友；另外她表示自己的目標是成為片商的專屬女優，一個月拍1、2支影片，領月薪制。當雞排妹好奇問到男友的體力狀況，吳夢夢害羞地回：「他體力很好。」

吳夢夢說男友今年37歲，上班之餘其他時間都拿來拍片，等於每個月都在工作；而男友起初拍片時，因為緊張導致容易軟掉，多拍幾次才融入角色，至於拍片最困難的地方，不是姿勢也不是表演，而是「讓男朋友射出來」，她說對方太持久，有時候會拍到100分鐘，但私底下大概半小時到40分鐘，雞排妹聽完直呼：「也算是比一般人長很多。」

吳夢夢先前和男友拍過姊妹丼的主題影片，許多觀眾好奇妹妹到底是真的還假的，對此她坦言真的找親堂妹來拍，起初不太好意思說，「因為其實我妹她臉部是有馬賽克的，她就只是來賺一點錢。」

吳夢夢曾在付費平台拍肉片4年，這段時間她僅對家人說「我在拍影片」，直到新聞爆出來後，媽媽才知道女兒的本業，不過她並未反對，僅列出「不要碰違法的事情、不要碰毒」的規範即可，讓雞排妹讚嘆媽媽很開明。

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(中時新聞網)