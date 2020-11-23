美國海軍亞太情報總指揮官史達曼率團訪台，總統府發言人張惇涵今天表示，與美之間有很多、很密切的互動跟交流，我們也希望台美之間能夠更多的互動跟交流，促進台美之間、更深、更好的夥伴的合作關係。

史達曼被認為是美國軍方訪台的最高層級，不過史達曼此行相當低調，所有行程都未公開，連外交部都不願直接證實來訪。

媒體今天詢問史達曼來到台灣目的是什麼？是否會拜會蔡英文總統？張惇涵低調表示，台美之間有很多的、很密切的互動跟交流，因為這次美國的官員訪台行程是不公開的，我們基於台美互信，不會透露官員是誰，他們的行程是什麼？相關的議題跟行程，我們都不會證實也沒有評論。

對近期內美國官員密集來訪，他說，從衛生部長阿札爾到國務院次卿柯拉克訪台，這都是2018年美國跨黨派通過台灣旅行法的具體實踐，我們也希望台美之間能夠更多的互動跟交流，促進台美之間更深、更好的夥伴的合作關係，但基於台美互信，對於該行程都沒有對外評論。

媒體追問接下來是否還有其他尚在規劃中官員來訪？張惇涵表示，如果有相關的訊息，或者是有相關的定案或進展，「我想外交部都會一併對外跟國人說明」。

(中時 )