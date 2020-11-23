陣中擁有許多資質不錯投手群的鶯歌工商，今天在黑豹旗16強表現卻不理想，以4比9不敵成德高中，今年黑豹旗之旅就此結束，總教練王傳家認為陣中投手群近期狀況都不理想，有不少球員都只想著要「催」球速，卻忘了穩定的重要性種下敗因。

鶯歌陣中有有陳冠豪、賴知頎、鄧佳安、林旺熙等直球速度超過140公里的投手，但先發投手陳冠豪3局被敲5安、投出4次三振，接替上場的賴知頎也飆出7次三振，但兩人也共投出7次四死球，控球成為問題。

王傳家坦言今天的投手群出狀況，他透露從立德盃開始投手心態都有點放鬆，到現在都調整不過來，他苦笑說：「有好幾個140幾公里的投手沒有用，都投不準，加上殘壘數也太多。」

因為投手群近況不佳，今天鶯歌牛棚區早早就有投手在做準備，王傳家說：「昨天我就跟投手教練討論到這個問題，才會提早做準備，今天陳冠豪一開始也出狀況，心臟還不夠大顆，雖然如此還是要讓球員磨練，也是為了木棒聯賽做準備。」

王傳家認為，若是正常情況下，對手要打到陳冠豪、賴知頎等人的球並不容易，「他們的速球、變化球都很好，但控制不到位，若是只想催球速，協調就容易出問題，這也需要一些時間去調整，雖然他們球速都有進步，但卻忘了穩定更重要。」

(中時 )