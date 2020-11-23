英國《每日電訊報》周日報導，英國可能在本周就批准輝瑞與BioNTech共合開發的新冠肺炎疫苗，甚至比美國授予許可的時間還早。

美國食品藥品監督管理局上周五宣布將於12月10日召開會議，討論是否批准該疫苗。

報導指出，英國政府消息來源透露，英國的主管機構即將就輝瑞與BioNTech生產的疫苗展開正式評估，而國民保健署（National Health Service）已經接獲通知，在12月1日以前做好疫苖接種的準備工作。

英國衛生部周日沒有就何時接種第一批疫苗發表評論。一名發言人表示，醫療監管機構與藥品暨保健產品監管局（MHRA）的授權程序是獨立於政府之外，且在審查輝瑞提出的最終數據上沒有時間限制。該發言人並表示，政府已經完成大量的計畫，以確保我們的衛生服務準備好推出一款新冠疫苗。

英國上周正式要求其醫療監管機構MHRA評估輝瑞-BioNTech疫苗的適用性。英國已經訂購4000萬劑疫苖，並預期一旦監管機構批准，將在年底前提供1000萬劑疫苖，足以保護500萬人免於染疫。

(時報資訊)