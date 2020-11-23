圖為原PO爆掉的輪胎，已經無法修補只能換新。(翻攝自 臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》)

美式賣場好市多的會員無條件退貨制度深受民眾喜愛，買到不喜歡的東西、吃一半覺得不好吃都可退貨，現在就連輪胎用2年了也可以退錢！一名女車主在網路上分享自己的車爆胎到好市多修理，技師竟然告訴她輪胎可以依殘值退錢，還現場帶她去前台退，讓她樂壞了，「啥米！我沒換新胎也有得退錢喔」，直呼要給好市多按很多讚！

這名女車主在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，昨天(22日)車子開到一半爆胎漏氣，被運到好市多檢查後，技師告訴她這顆輪胎沒辦法補只能換掉，但儀器算出輪胎的殘值還有4成，可以用來折抵新買的輪胎，但原PO沒有買新胎的打算，所以忽視了。

沒想到技師幫忙將把舊胎換上去時，竟然對原PO說等等要陪她去前台退錢，讓原PO嚇到，「咦？我沒換新胎也有得退錢！」直呼這根本是外面車行不會發生的事，「輪胎壞了誰跟你說殘值、更別說我沒買新胎，還能退錢，我要給好市多按很多讚！」，最後原PO的輪胎總共退了800元，不無小補。

對此，網友們看完也超驚訝，「能折舊退輪胎真的算業界第一」、「好市多連輪胎都保那麼大」、「看到這邊我決定下次要去好市多換輪胎，先前在外面一條輪胎買4000塊，用了兩萬不到就報銷」、「好市多輪胎要因為這篇缺貨了」。

(中時新聞網)