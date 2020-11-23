很多人人生的第一張卡片就是悠遊卡，第一個擁有的帳戶就是郵局戶頭，從現在開始，這兩張卡片將合而為一，中華郵政與悠遊卡公司合作發行「中華郵政VISA悠遊金融卡」，中華郵政VISA悠遊金融卡不具信用卡功能，適合年輕人及老人家使用，而悠遊卡可在全國超過4萬個支付點進行消費，讓行動支付生活圈越來越擴大。

推動普惠金融是不少切入金融領域業者的目標，悠遊卡公司指出台灣幾乎每個人都有中華郵政的帳戶，悠遊卡至今流通卡數也約8,200萬張，每個人手中也有約3.5張悠遊卡，雙方結合也可定位為推動普惠金融的一步。

從24日起，凡年滿16歲的中華郵政原存戶或新開戶，皆可至全台灣522家即時發卡郵局（請至中華郵政全球資訊網 http://www.post.gov.tw點選營業據點，查詢即時發卡局）申辦「中華郵政VISA悠遊金融卡」，且持有原金融卡或中華郵政VISA金融卡者，免收100元手續費，未成年者，需另附法定代理人(父母雙方或監護人)的國民身分證及同意書。

為了歡慶中華郵政與悠遊卡公司聯手推出中華郵政VISA悠遊金融卡，即日起至2021年2月28日止，持「中華郵政VISA悠遊金融卡」首次自動加值成功，即回饋50元(限量3萬名)。

(中時新聞網)