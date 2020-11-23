由民間業者舉辦的漂遊者森林音樂祭，日前連三天在霧峰朝陽科技大學後面山坡舉行，中市警局霧峰分局，也規劃安全維護勤務。（霧峰分局／黃國峰台中傳真）

中市警局霧峰分局，日前針對轄內音樂祭規劃安全維護勤務，3天來進行順利，22日晚間7時許，有計程車因導航誤導至尖後山山區而迷航，心慌無助之際，幸遇霧峰分局長陳家銘率同秘書室主任曹振展巡視至後山制高點安全維護，協助引導安全順利至會場載客。

由民間業者舉辦的漂遊者森林音樂祭，日前連三天在夜霧峰朝陽科技大學後面山坡舉行，中市警局霧峰分局，也規劃安全維護勤務，出動警犬隊及保大維安警力，對場內民眾執行緝毒、防爆等安維工作，並執行防竊及交通疏導勤務，活動過程平和順利。

22日晚上7點，28歲的何姓女計程車駕駛，從國道三號下霧峰交流道欲到會場載客，不料會場本應該由朝陽科大大門進入到後山，但導航系統卻誤導至尖後山土地公廟後山區，該山區道路並不相通，且越來越狹窄，會車不易，路旁林木茂密，加上天黑後四周黑漆漆一片，何女越開越心慌，客人還一直打電話催促。

由於尖後山觀景台居高臨下，可鳥瞰音樂會場，不少民眾為了看免費的演唱會，上山找點觀賞，擔心山上民眾安危，中市警局霧峰分局長陳家銘與秘書室主任曹振展，驅車上山制高點安全維護，剛好遇到何女計程車，往山徑小路直闖而迷路，立刻驅車前往，即時救援，更由秘書室主任曹振展，改搭何女計程車，在車內引導何女開下山至會場載客，事後何女對於警方的耐心協助，表示感到十分窩心。

據當地民眾表示，尖後山觀景台，因視野絕佳，可遠眺南崗工業區、彰化八卦山及大肚溪出海口，許多民眾慕名而來，景觀台旁道路並不相通，但很少車輛因導航誤闖山區，看到警方協助誤闖民眾，更加肯定霧峰分局對維護朝陽科大後山安全的用心。

(中時 )