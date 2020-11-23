新竹市議會國民黨團今天以市長林智堅的「堅」字為題，製作「堅」拒萊豬的看板簽名連署，但市長林智堅（左站立者）表示自己不太適合而拒簽。（陳育賢攝）

國民黨新竹市議會黨團23日於市政總質詢時，針對萊豬議題特別製作「堅」拒萊豬看板，要求市長林智堅簽署反對萊豬，但林智堅表示自己不適合而拒簽，不過強調會做好產地標示、溯源管理、加強稽查，為市民的食安把關。

為了拒絕萊豬進入新竹市，市議會國民黨團今天特別以市長林智堅的「堅」字為題，製作「堅」拒萊豬的看板，包括總召吳青山、議員鍾淑英、段孝芳、黃文政、李國璋、羅文熾、徐信芳、陳治雄、蕭志潔、顏政德、黃美慧、陳啟源、陳慶齡、林耕仁、林慈愛等16位議員相繼連署，並在議事廳裡交由副議長余邦彥與議長許修睿簽名之後，邀請林智堅簽名。

但林智堅隨後以自己的立場「不太適合」為由，拒絕簽名，他表示，台灣是民主自由的國家，新竹市政府在萊豬的議題上，立場跟中央是一致的，市府未來會做好3件工作，來為市民的食安把關，包括產地標示、溯源管理以及加強稽查，但這連署他實在不太適合簽。

吳青山說，今天的這個舉動主要是要清楚表達國民黨團捍衛食安的立場，很遺憾市長拒絕簽名與合照。黨團發言人黃美慧則表示，林智堅號稱最守護新竹市民，但是遇到中央政令時，就只能站在執政黨黨意，放棄新竹市民的權益。

幹事長李國璋更針對食安法與校園衛生法的矛盾之處，要求府以保護兒童食安權益為優先來檢討改善。

另外張祖琰與陳慶齡針對食安稽查的人力與經費要求林智堅應做通盤考量，現場陳慶齡議員並秀出簡易型萊多巴克安檢驗試劑，在最短的時間內讓民眾可以自行檢測肉品有無萊劑，供市府參考以提升市府檢測效率。

事實上，昨天在台北舉辦的秋鬥反萊豬與支持言論自由大遊行，國民黨團也有多位議員北上參與，以實際行動表達與民眾站在一起的決心，並堅決反萊豬進入新竹市。

市府指出，新竹市學校營養午餐已在契約中明訂一律全面使用國產食材，率先落實三章一Q，請市民、家長放心。

關於產地標示，衛生局已超前部署，從今年9月起開始輔導全市食品業者落實豬肉原產地標示，目前已經輔導近200家，包括東門市場、城隍廟、果菜批發市場等已優先輔導作為試辦區，全面輔導肉品產地標示，2021年法規生效後更將加強稽查。

源頭管理部分，市府已掌握輸入肉品業者6家，及其下游豬肉加工廠19家，皆已著手逐一輔導，明年上路後將透過專案方式落實稽查、追蹤肉品來源，也將持續向中央曾取預算提升稽查檢驗量能。

關於議員提出食安法、校園衛生法有矛盾之處，其實是誤解，教育部本月3日已修訂「學校外訂盒（桶）餐採購契約（參考範本）」，讓學校能更有效規範廠商，契約對學校而言是直接執行的依據，「契約訂好，廠商不接受契約，就不能簽約，契約是依學校衛生法授權，去立法管理食材源頭。」

(中時 )