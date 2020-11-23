民進黨近來的離譜施政累積民怨，終於在昨(22)日秋鬥遊行爆發，逾六萬民眾走上街頭，表達不滿。也到秋鬥現場親睹「盛況」的資深媒體人羅友志在臉書上說，這次的遊行可以看出，儘管民進黨在前幾次大選中拿下了年輕人的選票，但現在，他們已經失去「年輕爸媽」們的選票了！

羅友志表示，民進黨或許得到「年輕人」的心，但卻失去了「年輕爸媽」這個族群，他在秋鬥現場看到，多的是30到35歲的父母親牽著4到10歲孩子走上街頭，試著問為什麼在疫情的時候，還願意帶著小孩子出來跟人群在一起？大部分父母給羅友志的答案是：「我不想要孩子生長在有毒的環境…」

更讓羅友志感到驚訝的是，本來以為這些孩子懵懵懂懂「跟著出來」，訪問他們卻每個人都知道：「我不要有毒的豬啊…」可見，每個來自「年輕爸媽」的家庭成員都是「有備而來」，早早在家庭教育裡面就給孩子正確觀念：「現在，政府要給我們吃的東西，不再安全！」

為父則剛，為母則強。羅友志認為，也許在這場秋鬥中沒有衝撞、沒有激情的晚會，但是這群「年輕爸媽」默默在餐桌前的親子對話，這種力量，可能就是蔓延中的「不相信政府」火種；這讓他不禁感嘆如今的政府根本就是「有政府、真擔心」！

該文引來網友討論，表示「民進黨執政這麼囂張，真的以為自己可以一直選上？」、「為了我愛的和愛我的人，爭自由反萊豬，我不缺席」、「一起對抗假民主真獨裁的民進黨」、「年輕人若欠缺了獨立思考，就很容易跟風人云亦云。還好我從不跟風的個性而不被洗腦」、「今天看到這家人超感動」、「我家年輕人也跟我走完全程喔」

(中時新聞網)