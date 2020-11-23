美國威斯康辛州沃瓦托薩市梅菲爾購物中心（Mayfair Mall）20 日下午發生槍擊案，造成至少8人受傷，槍手據信是一名15歲男孩，目前已遭警方逮捕。

警察局長韋柏（Barry Weber）說，嫌犯已於昨晚被捕，這起槍擊事件起因於兩組人馬在購物中心發生爭執。

韋柏在今天舉行的記者會上說：「我們獲悉現場當時發生一些爭執，瞬間子彈橫飛。」

警方先前在20日表示，根據目擊者描述，槍手是20 多歲至30多歲的白人男性，但韋柏說嫌犯是一名住在密爾瓦基郡（Milwaukee）的15歲西語裔男孩。警方逮捕他時發現他持有槍枝。

有4名無辜的旁觀者慘遭流彈波及，8名傷者皆無生命危險。

任職沃瓦托薩市（Wauwatosa）警局公共關係部門的帕夫利克（Abby Pavlik）談及捲入紛爭的兩組人馬時說：「這些團體中有幾名成員在這場爭執中受傷。」

沃瓦托薩市警方說，其他顧客倉皇逃離之際，涉嫌開槍的少年也離開現場。

韋柏說，警方當天下午2時49分接獲第一通報案電話後，在30秒內趕赴梅菲爾購物中心；這起槍擊事件發生在位於購物中心較低樓層的梅西百貨（Macy's）附近。

警方抵達現場時，並不曉得槍手已經逃之夭夭。根據監視器畫面，槍手步行離開這家購物中心。

警方說，另外數名與這起槍擊案有關的人士也已被捕。

韋柏說，關於嫌犯的初步資訊「並不正確」。他說，警方20日稍晚開始研究線索，認為槍手比一開始所想來得年輕。

韋柏說，他已看過監視器畫面，這些畫面幫助警方找到槍手；由於警方懷疑槍手還未成年，因此未公布監視器畫面。

(中央社)