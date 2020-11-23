已解散的香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥和前成員周庭今在西九龍裁判法院承認煽惑他人參加未經批准集結等罪，3人即時還押監房，不准保釋。法院將在下月2日判刑。黃之鋒在步入囚室之前向旁聽人士表示，「各位頂住，加油，知道大家外面更加辛苦，繼續努力！」

據港媒《星島日報》報導，黃之鋒、周庭和林朗彥於去年6月21日號召群眾包圍警察總部，分別被控煽惑他人明知而參與未經批准集結、組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結罪。

西九龍法院今日開審，周及林均承認所有控罪，黃之鋒則承認其他2項控罪，否認一項明知而參與未經批准集結的控訴。3人隨即還押到12月2日判刑。

黃之鋒的小編在其臉書發文表示，黃之鋒聆聽判決後、在步入囚室之前向旁聽人士表示，「各位頂住，加油，知道大家外面更加辛苦，繼續努力」。

在這次審判之前，黃之鋒也知道判決會對他不利，因此在上庭前，黃在臉書吐露其心聲。黃直言，去年6月17日，即200萬人遊行翌日，是他第3次出獄的日子。從那天至今不夠一年半的時間，他已再度背負3宗官司，合共6宗罪名；而明天已是就著警察總部示威案，再度上庭接受審訊的日子，不排除即時入獄。

黃之鋒坦言，他對香港政權從沒信心，但對香港人仍有滿滿的信心。在五年前的低谷，大家照樣撐得過來，換來去年波瀾壯闊的奇蹟發生，香港人總愛給國際社會驚喜。他引用聖經《羅馬書》五章「患難生忍耐．忍耐生老練．老練生盼望」，播下的種子何時可以開花結果，無人能夠說得準，但「哪怕我們有人疲憊，身旁也應有人補上列陣」。他說，在前仆後繼投入抗爭時候，「我們的付出，總能鋪墊成凱旋歸來的道路」。

(中時新聞網)