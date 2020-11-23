國立臺灣工藝研究發展中心於25日至29日，特別與草屯鎮朝清宮合作，舉辦「台灣航空工藝展」，活動包括航空知識分享、彩繪飛機DIY和工藝園區介紹。主辦單位特別設計一架「媽祖號」，媽祖號融入傳統信仰普渡眾生的精神，以特別的形象，帶領民眾探索航空知識。

其中特別的鑽轎底祈福活動，民眾可於生活工藝館前的「媽祖號」，在每日上午及下午時段，親身走過飛機下方，讓小朋友們一窺飛機的設計原理，每天前30名更贈送馬克杯一只。工藝中心表示，希望透過互動的方式，讓民眾近距離了解飛機的各種構造。

此外，「台灣航空工藝展—飛機DIY體驗活動」現已可上工藝中心的官方網站線上登記，活動每梯次限30名額，活動採現場報到，民眾需於每場次開始前15分鐘內完成報到，即可體驗動手製作的樂趣。

DIY活動時間從25日至29日，每日有2梯次，分別為上午10和下午2時30分。活動地點於生活工藝館1樓大廳（南投縣草屯鎮中正路573號）。

(中時 )