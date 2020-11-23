中信金(2891)今天舉行線上法說會，中信金前三季稅前盈餘439.65億元，稅後盈餘為361.26億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為13.6%，稅後資產報酬率（ROA）為0.76%，每股稅後盈餘（EPS）為1.8元。中信金控法人說明會由中信金控財務最高主管暨發言人邱雅玲主持。邱雅玲表示，中信金內部估明年5項因素支撐經濟復甦，一、低基期，二、5G和AI產業樂觀，三、寬鬆貨幣政策續航，四、財政紓困，五、疫苗問市大量施打。投資機構估明年全球GDP由今年的-4.4%上揚到5.2%。

邱雅玲也表示，明年全球政經情勢可簡化為「五變VS.四不變」，五項改變：一、中美貿易戰，二、美重返多邊貿易組織，三、氣侯全球合作，四、新能源加速，五、美國由減稅轉為加稅。四不變：一、低利率，二、美國雙赤字擴大，三、全球供應鏈移動，四、中美對抗。她認為，明年美中關係在戰略上不變，戰術上調整，拜登會以多邊組織和貿易規則，來對抗中國，但在科技戰上可能放寬。中國明年的經濟成長動能強勁，基建攀升，GDP可望8%。

至於台灣方面，因疫情控制佳，明年GDP可望達3~4%。新台幣匯價方面，今年升值4%，展望明年因出口續旺，壽險可能下修對外投資部位，因此明年台幣匯價可能續強。

儘管2020年全球受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，中信金控整體獲利仍維持穩健。其中，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）前三季合併稅後盈餘為214.55億元，台灣人壽前三季合併稅後盈餘為159.08億元。

中國信託銀行2020年前三季核心業務成長動能穩健，房貸及信貸帶動放款動能，財富管理、個人金融及彩券手續費收入亦較去（2019）年同期成長，效率比持續改善。截至2020年9月底，中信銀行之合併逾期放款比率為0.48%，合併呆帳覆蓋率為293.6%，資本適足率仍維持穩健水準。第三季利差為1.74%，至9月底的淨利息收益率為1.44%。

保險業務方面，台灣人壽準備金負債成本持續下降，較去年同期大幅降低34個基點，擴大經常性利差，進一步強化獲利體質。此外，受惠於投資收益的挹注，台灣人壽前三季稅後淨利較去年同期成長高達14.4%。

(時報資訊)