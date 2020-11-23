新北市長侯友宜今（23日）上午主持新店區民安段青年社會住宅動土儀式。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（23日）上午主持新店區民安段青年社會住宅動土儀式。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（23日）上午主持新店區民安段青年社會住宅動土儀式。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（23日）上午主持新店區民安段青年社會住宅動土儀式。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（23日）上午主持新店區民安段青年社會住宅動土儀式，他表示，民安段青年社宅預計2023年完工啟用，共計194戶供民眾承租，未來市府將持續推動社宅，目標2023年達1萬戶，照顧弱勢族群，落實居住正義。

侯友宜表示，市府持續興辦社會住宅不落人後，目標在2023年達到1萬戶，其中，民安段社宅使用「工業區變更回饋土地」，將興建一棟地下3層地上25層建物，共194戶，預計112年完工啟用。

他說，建築採用綠建築及通用設計，戶外留設大片綠蔭空間，將提供市民全齡友善的居住環境。

城鄉發展局表示，民安段周邊商店小吃林立，生活機能完善，且鄰近捷運安坑輕軌捷運K6站，通車後將大幅提升交通便捷性。住宅設計以人為本，打造自然綠蔭空間，採用大面積開窗設計，增加自然通風採光，並結合社會福利，引進非營利幼兒園進駐，打造安居舒適空間。

新店民安段社宅動土 新北2023年要達1萬戶

(中時 )