台中市長盧秀燕上任後喊出公托公幼倍增計畫，將近2年績效如何值得關注？台中市今年1至10月出生人數為1萬5708人，死亡人數為1萬4519人，自然增加數1189人；市議員張廖乃綸說，雖台中市人口還沒出現負增加率，但人口減少持續拉警報，市政府不能輕忽。

社會局長彭懷真說，盧市長上任不到2年已開辦9處公托中心及公托家園，家數是前市長林佳龍4年任內4.5倍，收托數增加217人，更是前市長林佳龍4年任內3.4倍；明年度更規劃增設29家公托中心及公托家園，預計可再增加收托780多名幼兒。

張廖乃綸指出，台中市在102年至103年6月共設立沙鹿、豐原、太平等3所公設民營托嬰中心、收托99人，並且持續規劃設立公托中心。前市長林佳龍103年底上任後，公托設置的進度整個延緩下來，直到106年8月才增設清水公托中心、收托28人，到107年底卸任前，才又增設坪林公辦民營托嬰中心、收托36名幼兒。

張廖乃綸說，台中市104學年度-107學年度公立幼兒園核定招生人數增加1273人，非營利幼兒園共增加7所、核定招生增加985人。108學年度-109學年度，盧秀燕上任後二個學年度，公立幼兒園核定招生人數增加1556人，是前市長林佳龍任內四個學年度的1.22倍；非營利幼兒園共增加13所、核定招生數增加1556人，是佳龍前市長任內四個學年度的1.56倍。

盧秀燕指出，感謝張廖乃綸積極盤點閒置空間，催生西屯區第一座親子館暨公托中心設在何厝公有市場內，預計在她這一屆任期內，公托10倍增、公幼2倍增，親子館要增加到17座，公托達到50處；部分偏鄉地區出現公幼招生不足額的狀況，市府會通盤檢討考慮改設公托，如果經過多次招生還是有多餘的員額，則將相關經費移往公幼需求較高的區域增設。

(中時 )