全球缺櫃潮尚未平息，南美洲也迎來水果盛產時節，冷凍貨櫃的需求也在此時來到高峰。萬海航運搶攻高運價的冷凍櫃市場，第四季調整南美西航線（ASA），加靠秘魯派塔港（PAITA,PERU），提供市場上第一且唯一直航亞洲航線，運輸時間大幅縮短九天，讓亞洲民眾能迅速享用到拉丁風味的鮮甜葡萄及藍莓。

隨著電商平台崛起，國際超市如雨後春筍出現，進出口食品、水果成了時下熱門的商機；加上今年受到疫情影響，空運航班減少且運價高昂，部分陸運因檢疫問題導致商品延遲交遞，意外造成海運冷凍櫃服務的升溫。日前萬海航運斥資逾30億元打造近4萬只乾櫃，第三季以來也陸續投入約10億元，預計更新約50％的冷凍櫃，打造業界最高水準的櫃隊。

為了提升冷凍櫃服務的精緻度，萬海在創新技術層面也下了許多功夫。近日流行的變頻空調機組，也加入了冷凍櫃隊，更引入睡眠保鮮的氣體調節系統來運送嬌貴的水果。此舉不僅提供了更有效的溫控服務，同時也達到節能的企業社會責任。

(工商 )