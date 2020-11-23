布魯克林籃網今年季外話題不斷，即使「3巨頭」組不起來，光是陣中兩位球星杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving)的新球季就令人期待。反觀「紐約一哥」尼克擁有最大的薪資空間，卻沒能搶到看板球星，逐漸被媒體冷落。

這是被壓制多年的籃網「篡位」的好機會。籃網成立於1967年的ABA，原名「紐澤西美國人隊」，加入NBA不久改稱紐澤西籃網。他們在ABA拿過兩冠，但在NBA一冠未得，最好的成績是2002、03年在總教練史考特(Byron Scott)與球星奇德(Jason Kidd)領軍下連拿兩座東區冠軍。

尼克成立於1946年，70年代摘下兩冠，擁有最出色的主場「麥迪遜花園廣場」。他們的隊名與主場都沒換過，是紐約不動一哥。80與90年代有明星中鋒尤英(Patrick Ewing)坐鎮，開啟連續14年闖進季後賽的全盛期。後來雖然沒落，但也出現過林書豪這樣的焦點人物。

「稱霸紐約」是前老闆普羅霍羅夫(Mikhail Prokhorov)在2012年把主場遷回紐約(布魯克林)的雄心壯志，現在有機會在台人老闆蔡崇信的手中完成。洛杉磯快艇曾經戰績強壓湖人，但是球迷、收視率、媒體關注度都無法相比。籃網新球季不只拚戰績，也要在各領域搶食更多的地盤。

(中時新聞網)