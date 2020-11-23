第10屆新北市文學獎頒獎典禮於21日上午，在新北市6樓大禮堂舉行，副市長吳明機、文學獎評審團總召集人宇文正，以及評審委員代表林黛嫚、向陽、洪淑苓、孫心瑜、張正、陳雨航老師都一同到場慶賀。本次60位得獎者中，超過四分之一具有外籍身分，顯示新北市文學獎突破侷限，擴張在地國際化視野！

新北市政府文化局表示，經過10年的經歷，文學獎的徵件條件與類型皆逐步調整，不再限制主題與身分，只要是中文創作皆可投件，因此吸引不少香港、新加坡、馬來西亞及世界各地的華人創作者投件。而此次得獎作品題材多元、社會性強，包含家庭教養、性別意識、自然環境及納入時事，像是香港反送中事件等等，展現了高度多樣性。此外，文字運用及題材操作皆展現出跨度，無論是跨性別、跨領域、跨身分、跨地域的題材內容，都讓評審驚艷連連。

新北市副市長吳明機(左)親自頒發新詩及散文獎項，給雙料得主吳佳穎。(圖/新北市文化局提供)

創作者吳佳穎以作品〈約翰先生〉獲得新詩一般組首獎，也是散文一般組佳作得主。新詩的部分是以香港反送中事件為題，表述港警在抗爭者與執法者之間的徘徊矛盾心情。羅菩兒的〈教堂〉獲得散文青春組首獎，內容主要以探索自己和原住民外婆間的親情故事為主，內容精彩、文字成熟，獲得評審團一致高票無異議通過，得到首獎的肯定。

本次特別將「新住民圖文創作」組作品輸出成明信片。(圖/新北市文化局提供)

這次文學獎還新增了「新住民圖文創作」項目，鼓勵創作者以圖文搭配方式，訴說自己對於新北市的印象。頒獎典禮會場還特別佈置明信片牆，將得獎者作品輸出成明信片，透過圖片及文字轉化成得以寄出的思念。

本屆得獎作品全文公開於新北市文化局官網，實體書籍則於一般市面、網路通路上架，想要得知更多活動資訊請參考新北市文化局官方網站，以及「新北市文化局」粉絲專頁。

(中時新聞網)