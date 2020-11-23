「厝味碧沙街」以布袋「漁村女力青蚵嫂」等8大項目作為策展主題。（有村藝術提供／張毓翎嘉義傳真）

「厝味碧沙街」近日成為熱門打卡景點。（有村藝術提供／張毓翎嘉義傳真）

「厝味碧沙街」以布袋「被遺忘的地方美食」等8大項目作為策展主題。（有村藝術提供／張毓翎嘉義傳真）

「厝味碧沙街」將漁村的故事轉化為立體趣味藝術的創作裝置。（有村藝術提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣布袋鎮九龍里碧沙街的街屋，因道路拓寬工程有的只剩一面牆壁，有的殘留浴室或廚房一隅，雲嘉南濱海國家風景區管理處委託藝術家陳昱良團隊，把殘屋大改造變成藝術展場「厝味碧沙街」，雲嘉南管理處28日將碧沙街上舉辦海口市集，邀請民眾一同品味藝術、逛市集並欣賞表演。

藝術家陳昱良團隊經由訪談當地耆老，整理出民國40到60年間布袋人兒時少年的「漁村生活記憶」，運用陶瓷、石頭等多種媒材，不破壞原本街屋原則下進行藝術創作，將漁村的故事轉化為立體趣味藝術的創作裝置，展現1950至1970年代間碧沙街的聚落面貌。

「厝味碧沙街」以布袋「漁村女力青蚵嫂、討海人故事、遊子心聲、被遺忘的地方美食、兒時回憶、布袋文人」等8大項目作為策展主題，這些立體趣味藝術的創作裝置也成了居民新的休閒空間，近日聚集不少民眾在展場抬槓休憩。

雲嘉南管理處長徐振能表示，繼去年以布袋歷史與產業打造布袋五四三故事館，後續在離它不遠的街屋牆面，規畫充滿漁村回憶的「厝味碧沙街」，民眾逛完這2處後，還可到布袋觀光魚市場、高跟鞋教堂遊玩，布袋的新興旅遊路線儼然成形。

「厝味碧沙街」28日正式開幕亮相，當天上午11點至下午5點雲嘉南管理處舉辦海口市集，邀請近40個業者設攤，另還有藝文表演及趣味遊戲歡迎民眾前來參與，且一旦體驗完成市集活動的朋友，就送虱目魚丸串、爆米花、芋頭餅、園遊券等好禮。

(中時 )