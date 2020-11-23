數位人民幣紅包重出江湖！澎湃新聞引述消息人士報導，繼深圳後，蘇州將於雙12推出數位人民幣紅包測試。據稱，目前蘇州相城區已有很多商家已經安裝NFC（Near Field Communication，近場通信）二維碼，只是支付載體還在測試員手中，目前已有測試員體驗過數位人民幣支付，且可使用「離線」和「碰一碰」功能，這在先前於深圳的試點尚無法使用。

深圳於10月初首度進行數位人民幣紅包試點，當時總計發出5萬個人民幣（下同）200元的紅包，引起當地民眾瘋搶。中獎結果顯示申請者超190萬，中獎率僅2.6％。中簽者可在羅湖區轄內已完成數位人民幣系統改造的3,389家商戶內使用。最終共有47,573名中獎者成功領取數位人民幣紅包，使用紅包交易62,788筆，交易金額876.4萬元。

除此之外，成都的內測也在進行中。據一位成都銀行業人員透露，目前成都先以邀請制為主，通過大行員工的邀請才能下載數位人民幣錢包（被稱為「熊貓錢包」）。該人士表示，目前，成都已進行過幾次儲值電話費活動，用戶可在錢包內自由轉錢換成數位人民幣，只需花費0.01元數位人民幣即可儲值20元電話費。

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