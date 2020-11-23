餐點在外送平台和實體店面的價格不太一樣，因此熊貓外送會提供「店內價」的標籤給顧客參考，但由於平台上的價格是由店家決定，因此偶有假的店內價出現。一名網友發文分享破解方法，只要先下單後再去檢舉，等待24小時左右，補償券就會送到你的帳戶，且店家被檢舉後，也會很快修正回來。

餐點外送與店裡賣的價格偶有不同，而外送平台Foodpanda上提供「店內價」及「非店內價」的標籤給顧客參考，但由於餐點價格是由店家決定，因此平台上也有些「假店內價」引人詬病，一名網友就在PTT上分享「破解方法」。

該網友指出，點餐下單之後，跑去歷史訂單、其他問題的部分，向客服檢舉價格，再提供店內的菜單照片（通常從臉書粉專或Google搜一下就有），根據原PO實測，只要耐心等待24小時左右，補償券就會送入帳戶裡面。

網友分享一招破解外送平台的假店內價，並分享截圖表示，從10月25日到11月6日，他一共領了15份，價值分別是50元、70元和110元的補償券。（圖／翻攝自PTT）

該網友也PO出截圖表示，從10月25日到11月6日，他一共領了15份，價值分別是50元、70元和110元的補償券，一般被檢舉幾次後，店家很快就會修正回來，相較於過去先向客服反映，等待店家價格修正的方式而言，「先消費再檢舉」的策略有效很多。

超狂策略，也驚呆許多網友，「這好狂」、「就喜歡你這麼機車」、「今天開始我也要當檢舉達人了」、「原來可以檢舉？」、「請受小的一拜」、「舉起來！以後就不用對菜單了」、「感覺好爽」，但也有人看了開始擔心，分享出來後，獲得補償券的小確幸被取消怎麼辦？

不過，有網友跟著做後發現，不同的客服會有不同的對應方式，像是有些堅持要實體店面的菜單才算，連官網提供的也不可以，但也有人實作發現，真的有收到補償券。

(中時新聞網)