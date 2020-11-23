因應全球COVID-19疫情持續上升，為降低國內社區傳播風險，12月1日將啟動「秋冬防疫專案」，入境我國機場或經我國機場轉機的人士均應檢附登機時間前3日的「COVID-19核酸檢驗陰性報告」始可登機來台，有民眾反映檢附陰性報告回國卻仍要檢疫14天「很麻煩」，指揮中心表示，一直以來外籍人士入境都是遵循該規範。

新冠疫情延燒，多國單日確診人數屢創新高，我國境外移入個案亦有增加趨勢，為降低國內社區傳播風險，今年12月1日將啟動「秋冬防疫專案」，入境我國機場或經我國機場轉機的旅客，不論身分或來台目的，均應檢附表訂登機時間前3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告」始可登機來台，但有不少民眾反映，檢附陰性報告回國仍要檢疫14天「真的很麻煩」。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，一直以來外籍人士都要檢附陰性報告才能入境，入境後14天的檢疫也都是標準的防護措施。

(中時新聞網)