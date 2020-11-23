大陸遼寧盤錦一處村莊長期出現詭異景象，家中的水龍頭一打開，就會冒出不明氣體，甚至還可以用打火機點燃，流出來的水似乎浮著一層油，洗東西時總覺洗不乾淨，村裡100多戶都出現相同情況，目前相關部門已緊急前往調查，進行水質檢測、原因分析等，將第一時間公布檢測結果。

綜合陸媒報導，居住在大窪區趙圈河鎮四營村一名文姓女子表示，打開家中水龍頭後，可直接點燃自來水帶出的氣體，從畫面中可以看到，火勢相當猛烈，且只要水龍頭繼續開著，就可以持續燃燒不停，再加上水質摸起來總是油油的，村民擔心飲用下肚後，恐會對身體造成負面影響。

（圖／翻攝自微博）

其實，該狀況已經持續了3年至4年的時間，也曾多次向自來水公司反映問題，但對方稱無有害物質，始終未解決，僅表示可以少收水費100元人民幣（約新台幣433元）。當局得獲悉後緊急展開調查，已關閉轄區的自來水井，停用居民自來水管道，採取臨時調水的方式提供用水需求。

(中時新聞網)