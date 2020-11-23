37歲黃姓男子好賭成性，擁有資工背景的他，利用專長在網路詐騙演唱會門票，看準今年開唱的歌手田馥甄、伍佰等歌手演唱會一票難求詐騙歌迷，同時誘騙跑腿外送員間接取得人頭帳戶，再騙歌迷把購票錢戶入外送員戶頭，高市刑大循線逮補黃嫌，追查出有24名歌迷、4名外送員受害，不法所得高達10多萬。

高市刑大指出，黃嫌相當聰明，曾經就讀國立大學研究所，過去曾涉及多起詐騙案，被判8年而逃亡，去年遭高雄地檢署通緝，為躲避警方查緝，從高雄逃逸至台南市區，並藏身於台南市某透天厝出租套房內長達2年，以「個人機房」繼續行騙。

高市刑大逮補黃姓通緝犯透過新穎的「三方詐騙」手法，讓跑腿外送員，歌迷上當。（高市刑大提供／柯宗緯高雄傳真）

高市刑大逮補黃姓通緝犯透過新穎的「三方詐騙」手法，讓跑腿外送員，歌迷上當。（高市刑大提供／柯宗緯高雄傳真）

高市刑大表示，黃嫌詐騙手法相當新穎，堪稱「三方詐騙」，他先在網路求職平台，謊稱「徵求購物跑腿人員」、「匯款採買金需提供帳戶」等詐語話術，誘拐不知情且涉世未深的台南、高雄等地區社會新鮮人前來應徵，並取得應徵者提供的銀行帳戶。

黃嫌同時在PTT、臉書等社群平台，販售演唱會或舞台劇票券方式，像是Hebe、伍佰等人門票，再詐騙被害歌迷把購票款項匯入跑腿人員的帳戶內，事後再唆使跑腿人員提領帳戶內的詐騙贓款，藉以購買運動彩券、食物、日用品，雙方再約到公園或麥當勞等公眾場所，交錢給黃嫌花用。

高市刑大指出，整起事件曝光是歌迷發現未收到訂購票券，打電話給反詐騙專線及向警方報案後，另外跑腿人員也發現名下帳戶莫名被列為警示帳戶才驚覺受騙，讓跑腿人員慘淪為詐欺共犯。

警方獲報後，查出黃嫌曾中過最高彩金7000元，須到台南永康一家彩券行對領獎，行蹤才曝光。警方找來跑腿人員及調閱近百支監視器比對，17日晚間循線逮到黃嫌，全案依違反刑法詐欺罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

(中時 )