上周五美股四大指數下跌，道瓊、標普500指數3周以來周線首收黑。美國民眾12月中起可望開始接種新冠疫苗，提振美股期貨走升，周一台股開盤漲77.11點，為13793.55點，隨後再漲逾百點登13800關，鋼鐵、半導體打頭陣、中小股同敲邊鼓，上午9時30分再以13921.16點寫下史上最高紀錄，大漲204點，盤中漲幅收斂仍大漲逾百點，13900得而復失，終場仍寫下收盤新高點，收漲161.57點或1.18%，報13878.01點，成交金額2355.32億元，本周周線拚連4紅，再邁向萬四高峰。今日外資(不含外資自營商)買超108.7675億元，投信賣超2.0123億元，自營商買超20.4425億元，三大法人買超127.19億元。外資終止2連賣，11月以來買超1577.19億元。

8吋晶圓代工產能吃緊，晶圓三雄聯手發功助威大盤，權值股台積電(2330)開高走高，最高至498.5元，持續劍指500元大關，收漲1.74%或8.5元，報496.5元；聯電獲利看俏，獲外資喊高價，開盤不到15分鐘直闖36.35元漲停，寫下2002年7月以來18年新高點，今年來股價更上漲19.9元，漲幅120.97%，市值增加2472.05億元，市值直逼股王大立光；世界(5347)亦同步走高，衝達115元創下歷史天價，今年來漲幅逾45%，不過盤中漲幅收斂，收漲2.86%至108元。半導體紅光普照，IC設計跟漲，股后矽力-KY(6415)可望受惠5G浪潮，亮燈鎖2505元漲停；下午法說會的台勝科(3532)攻上136元漲停，為7月下旬以來高點；晶相光(3530)、矽統(2363)、晶豪科(3006)、強茂(2481)、聯傑(3094)、通嘉(3588)、晶心科(6533)、旺玖(6233)、類比科(3438)、鈺創(5351)等個股皆衝上漲停，京元電子(2449)跨大步股價寫三個月新高價，環球晶(6488)、智原(3035)、力旺(3529)、祥碩(5269)、合晶(6182)、旺宏(2337)等也強勢大漲，聯發科(2454)則開高走低，收跌0.54%至743元。半導體類股指數收漲1.97%、電子類指收漲1.48%，分別名列上市類股漲幅亞季軍。

上市漲幅稱霸類股由鋼鐵奪得，明年鋼市仍大有可為，加上LME期銅漲至近2年6個月高點，燁興(2007)、第一銅(2009)漲停堅毅收場，中鋼(2002)、春源(2010)、中鴻(2014)、官田鋼(2017)、燁輝(2023)、聚亨(2022)、新光鋼(2031)、彰源(2030)、豐達科(3004)等幾近集體總動員上揚，類指收漲2.82%。海運缺櫃問題未解，歐美東南亞運價驚驚漲，激勵航運股的長榮(2603)、中櫃(2613)、遠雄港(5607)等揚帆出航，航運類指收漲1.35%。欣興(3037)獲外資升評，且火災影響淡化，收漲近4%衝破季線大關，電子零件類指收漲1.06%。傳產的營建、紡織、食品、塑膠、水泥、汽車以及金融均喜上漲；百貨、玻陶、電機跌幅最劇，分別收跌0.66%、0.51%、0.47%，光電、造紙、橡膠、觀光均臉色不佳。

股王大立光(3008)開高觸及3500元後，翻黑收跌1.73%至3400元；權值股來看，日月光投控(3711)收漲1.37%、國巨(2327)漲1.58%、鴻海(2317)漲0.48%、台塑(1301)漲0.57%、國泰金(2882)漲0.97%、南亞科(2408)漲4.07%、台化(1326)漲0.25%、台達電(2308)漲1.44%、聯詠(3034)漲0.83%，多數權值股均喜孜孜。

5日RSI為87.97，10日RSI為81.95。9日K值為92.79，9日D值為91.41。20日乖離率為5.47。展望後市，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，原有的不確定性也陸續轉為確定，使得投資人看待股市開始回歸基本面。從訂單角度觀察，目前不論是科技還是傳產能見度仍然強勁，至明年第1季應仍可持續維持相對較佳水準。後勢觀察重點包括各生技公司疫苗進度、美國財政刺激政策進度。兆豐國際投顧表示，台股盤中漲幅收斂，顯示高檔調節賣壓開始出籠，預估本周台股上攻14000點有壓，短線走勢急漲逢壓震盪整理。台新投顧指出，台股焦點族群可留意半導體、IC設計、5G手機與基地台相關載板與零組件、iPhone 12供應鏈、漲價概念股如塑化、鋼鐵、水泥，疫苗問世後，受惠題材包括觀光、百貨、飯店等族群。預估台股高檔震盪格局不變，須提防拉回，留意高檔短線是否出現獲利調節賣壓，不過維持類股輪動格局，仍可偏多看待。

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