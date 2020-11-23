雙11剛剛落幕，艾美特-KY(1626)在大陸雙11電商銷售也創下佳績，雙11期間，艾美特-KY產品總交易額（GMV）達8823萬人民幣，比2019年雙11期間成長72％，電暖器銷售排名第二，銷售金額達4000萬人民幣，為第4季業績挹注動能。

雙11為電商年終大促時段，艾美特-KY電商銷售今年火爆，開賣前三天整個電商平台通路銷售4022萬人民幣，年增476％，以天貓年增837％增幅最大，京東年增225％、蘇寧年增318％、唯品會年增324％，都呈現數倍成長。

第3季是大陸小家電內外銷淡季，艾美特-KY單季每股稅後虧損0.46元，累計前3季稅後淨利1.54億元，每股盈餘1.11元。

第4季有電商旺季加持，公司協助經銷商從線下實體通路轉進線上電商平台，整個雙11期間，艾美特-KY產品總交易額達8823萬人民幣，其中，天貓銷售翻倍成長，年增103％。同時，也將空氣循環、清淨等功能加入電暖器，電暖器銷售在大陸地區雙11期間，銷售量排第二，對於第4季營運增添動能，力拚單季獲利。

(時報資訊)