封測廠台星科(3265)今（23）日應邀召開法說，受惠手機相關訂單需求明顯轉強，2020年第三季稅後淨利躍增至0.79億元、每股盈餘（EPS）0.58元，創近2年次高。累計前三季稅後淨利年增達34.96％至1.17億元，每股盈餘0.86元，扭轉上半年衰退16.6％態勢。

台星科第三季合併營收7.11億元，季增23.91％、年增17.91％。毛利率20.9％、營益率13.95％，優於第二季及去年同期。稅後淨利0.79億元，季增達1.2倍、年增達91.81％，每股盈餘0.58元，全數創下近2年來次高，僅次於認列補償金挹注的去年第四季。

累計台星科前三季合併營收18.59億元、年增11.99％。毛利率13.73％、營益率5.3％，遠優於去年同期11.46％、2.05％。雖然業外收益減少89％，稅後淨利1.17億元、仍年增達34.96％，每股盈餘0.86元，優於去年同期0.64元。

觀察台星科前三季各產品應用貢獻，以智慧型手機自46％躍增至70％最高，人工智慧及區塊鏈（AI/Blockchain）自14％小降至12％。消費性電子及物聯網（IoT）自15％降至10％，PC及網通則自25％驟降至8％。

台星科總經理翁志立表示，前三季智慧型手機應用貢獻躍增，主要受惠凸塊（Bumping）封裝需求帶動。前三季資本支出2.7億元，包括晶圓級封裝2億元及測試需求0.7億元。至於前三季業外收益減少，主因去年同期處分較多固定資產、認列收益較多。

(時報資訊)