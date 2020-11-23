《商情》反映市場行情 中鴻12月盤價再開漲 15:232020/11/23 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為反映市場行情，中鴻12月再開漲盤；因近期歐美地區鋼價持續上漲，加上中國年底需求顯現，帶動國內鋼價走升，且下游普遍看好後市，令中鴻12月開出漲盤，業者表示，此次調漲希望能蓄積市場向上動能，並延續至明年。 中鴻12月盤價，冷軋、熱軋鋼捲每噸皆漲300元，熱浸鍍鋅鋼捲每公噸漲500元，為連續6個月調漲。(商品行情網) (時報資訊) #中鴻 #盤價 #調漲 #鋼捲 #開漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求強勁 激勵LME期銅漲至近2年6個月高點 09:432020/11/23 財經 《期貨》12月台指期開漲57點 金融期、電子期上揚 09:092020/11/23 財經 《台北股市》萬四在望 周線拚連4紅 09:262020/11/23 財經 《國際金融》疫苖題材撐盤 美股期貨小漲 09:262020/11/23 財經 《半導體》外資喊價至54.5元最威 聯電攻頂 10:172020/11/23 財經 《鋼鐵股》新光鋼受惠鋼價上漲 布局綠能效應明年展現 13:072020/11/23 財經 《台北股市》大型股漲多 搶搭中小型股補漲列車 10:512020/11/23 財經 操盤心法－科技中小型股 留意漲多風險 04:102020/11/23 證券．權證 政策加持 西進水泥廠Q4樂觀 04:102020/11/23 證券．權證 《盤中解析》聯電掛turbo 台股登峰13921！ 11:592020/11/23 財經 財經熱門新聞 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 都更新典範 新店行政園區落成 - 財經焦點 - 中國時報 馬雲「追」了3次 學霸美女版巴菲特 30歲坐擁百億 - 財經 被逼瘋！大咖狂倒貨這檔48萬張 專家驚洩台股後路 - 財經 半導體產能 全線吃緊 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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