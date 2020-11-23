為反映市場行情，中鴻12月再開漲盤；因近期歐美地區鋼價持續上漲，加上中國年底需求顯現，帶動國內鋼價走升，且下游普遍看好後市，令中鴻12月開出漲盤，業者表示，此次調漲希望能蓄積市場向上動能，並延續至明年。

中鴻12月盤價，冷軋、熱軋鋼捲每噸皆漲300元，熱浸鍍鋅鋼捲每公噸漲500元，為連續6個月調漲。(商品行情網)

(時報資訊)