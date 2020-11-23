民國100年爆發一起震驚社會性侵殺人案，一名許姓淫魔性侵同居女友的18歲女兒，長達5年之久，總共硬上518次，因不滿少女提告，竟以鋼絲將她勒斃滅口，還製造輕生假象，殺人罪部分被判無期徒刑定讞；性侵罪部分，因士林地檢搞烏龍，弄錯起訴時間，高檢署又沒上訴，導致之前的517次性侵無罪確定，媒體披露後，士檢才急忙分案偵辦這起漏掉的性侵案，最高法院才針對「第518性侵」判許嫌4年徒刑確定。

事發當年58歲的許嫌，原本經營鵝肉店，與被害少女的母親同居，卻從民國95年開始性侵少女，直到少女的母親輕生，少女才在100年底找到生父陪同，控告許嫌性侵。許嫌曾因性侵罪入監服刑，因擔心再入獄哭求撤告，少女覺得許嫌可憐，心軟想撤告，後因生父阻止而作罷，許嫌等不到回應，竟萌生殺意。

少女遭母親同居男友5年性侵518次，因提告遭淫狼勒頸滅口，製造輕生假象。(示意圖/達志影像)

同年11月29日清晨5點，許嫌侵入少女的住處，將人掐死後，再以煞車用的鋼線勒頸，企圖製造輕生假象，但檢警在命案現場事證發現事有蹊蹺，9天後逮捕許嫌，但許嫌辯稱，被少女盜領存款，並指少女不念書、不工作，甚至染上毒癮不聽勸，一時衝動才殺人。

士林地檢署起訴指控許嫌性侵少女518次及殺人，一審全面採認，共判刑2496年，併入殺人罪的死刑，但高院二審認為，起訴所指性侵時期是「95年間至100年9月14日之前」，次數是檢方推估「舉證不足」，只有9月14日最後一次，才有許的精液衛生紙團為證，故只採認「第518次」性侵。

少女遭性侵518次勒斃滅口，因士林地檢署弄錯起訴時間，致「517次性侵消失」，僅對淫狼的「518次性侵」判刑4年。 （示意圖／中時資料照）

最高法院認為，許嫌最後一次性侵在9月14日當天，而非14日「之前」，遂認定它不在起訴範圍內，二審是「訴外審判」，要求士檢重新起訴，最高法院便撤銷這條性侵罪，只將殺人罪發回更審，致使517次性侵全數無罪定讞。

高院更一審改判許嫌無期徒刑，上訴後，遭最高法院駁回定讞，許嫌逃過一死，至於「第518件性侵案」，士檢亡羊補牢，2014前年11月21日另行起訴，許嫌開庭時只認殺人不認性侵，遭最高法院判刑4年定讞。

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