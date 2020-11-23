一段感情在步入婚姻之際，需要磨合與協調的事非常多。一位男網友日前在網上投稿，他表示已年近而立，差不多要邁入婚姻，但女友卻開出2大條件，分別是月薪7萬及存款達200萬，若沒達成則不願嫁，並明列出薪水的財務分配，讓男網友聽完心累地發問「這樣該放生嗎？」

一位男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》匿名投稿，他在開頭寫道「有點不知道要靠北女友，還是我自己不爭氣」，並在內文寫道，他年近30歲也來到適婚年齡，但女友卻說無法月入七萬就不點頭嫁人，並要求他存款要有200至300萬。

女友更細細指出原PO若月薪7萬財務該如何分配，其中2萬元拿來養她、3萬元繳房貸，剩下的2萬元則留給原PO自由運用，女友的收入則負責繳車貸與生活娛樂。原PO更在文末寫下，現在做兩份正職加上副業，月收入才勉強到6萬8，但這樣的日子讓他直呼「好痛苦」、「人生好難」、「我的時間為了賺錢都被工作吃得死死的」。

文發出後，網友一面倒回應，「女友是不是有什麼特殊才藝讓你如此割捨不下？」、「一開始就該以離婚為前提交往」、「所以代表結婚後她不工作？那你還不走再等什麼」、「請你苦苦支撐住，千萬不要放出來禍害眾生」、「這不就是用錢在維持婚姻 後續會很辛苦」、「等你賺到7萬，她就會要求到10萬。人生不是只有工作而已，健康才是根本。」、「以離婚為前提交往，懂嗎？」

(中時新聞網)