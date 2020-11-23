家裡若有小孩子，千萬要顧好他們，別讓他們誤食任何東西！中國大陸近日就發生一起悲劇，一名2歲女童不小心誤食阿嬤的降血壓藥，而且一吃就是3、40顆，結果阿嬤發現後並沒有及時叫救護車，反倒錯過搶救的黃金時間，導致女童不幸身亡。

綜合陸媒報導，廣東一名2歲女童在阿嬤不注意的情況下，偷偷拿降血壓的「硝苯地平」來吃，由於這種藥表面有一層薄薄的糖衣，因此女童越吃越「涮嘴」，一口氣吃了3、40顆，導致急性腎衰竭。

豈料阿嬤發現孫女有異狀時，第一時間竟然不是打電話叫救護車，也沒有幫孫女催吐，反倒是撥給正在上班的女童母親，要她帶女兒去醫院；醫生表示，女童吃藥的時間點是在下午2點，但送到醫院時已經是4點半，錯過了黃金救治期，最終不治身亡。

在得知女童過世的消息後，阿嬤跟女童母親在醫院抱著痛哭，院方人員也提到，如果女童能馬上送到醫院洗胃的話，應該是可以搶救過來的。

(中時新聞網)