「疫情年」上班族異動的心更強烈！yes123求職網今（23）公布最新「年前跳槽風與企業徵才熱調查」，結果顯示，距離牛年春節（2021年2月12日）僅剩不到九十天，但有高達88.8％的受訪上班族坦言，考慮在農曆年前換工作，該比例不僅高於去年的86.2％，更創下八年來新高，其中，更有高達六成已「付諸行動」開始投履歷。

yes123調查顯示，轉職的五大原因主要就是考量薪水跟未來性，依序包括：「薪水太少，很難過活」(53.3%)、「覺得現在的公司沒前景」(40.1%)、「沒有升遷、調部門的機會」(35.5%)，以及「不喜歡現在的工作內容」(33.5%)、「太久沒有加薪」(30.2%)。

此外，上班族「最熱門」的年前轉職行業，據yes123調查，在可複選狀況下，位居排行榜前五名分別為：「科技資訊業」(31.7%)、「餐飲住宿與休閒旅遊業」(30.1%)、「傳統製造業」(25.5%)、「批發零售與貿易業」(22.2%)、「金融保險與會計統計業」(19.2%)。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，如果任職的企業在過去幾年「很少」或者「不發」年終獎金，其實選擇年前轉職非但沒什麼損失，時機點也很好，畢竟此時應徵面試，競爭對手絕對比「年後轉職潮」旺季來得少。

上述「年前跳槽風與企業徵才熱調查」由yes123求職網執行，時間自2020年11月4日到11月16日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上、畢業或役畢(免役)的求職會員，有效問卷共1,193份。

(工商 )