路透報導，根據其看到的一份草案，美國川普政府即將公布89家中國航太及其他領域與軍方有關係的中國企業，並對其採購美國產品及技術祭出限制。報導稱，若公布這份名單，可能導致中美兩國貿易關係更加緊張，同時也衝擊到向中國出售民用航空零部件的美國企業及其他產業。

報導稱，名單上包括中國商用飛機公司、中國航空工業集團及其10家關聯實體。中國商飛是牽頭中國與波音和空客展開競爭的領軍企業。

這份名單包括在一項規則草案之中。該規則用於確定美國認為是「軍方終端使用者」的中國和俄羅斯公司，如果被認定為這類用戶，則美國供應商必須要獲得許可，才能將範圍很廣的商用產品賣給他們。根據該規則，申請許可被否決的可能性要高於批准。

該份名單由美國商務部制訂，商務部及中國外交部暫時未予置評。

美國總統川普最近幾個月加大了對中國的行動。10天前他發佈了一項行政令，禁止美國對部分中國企業進行投資，華盛頓方面稱這些企業由中國軍方擁有或控制。今年4月美國商務部擴大了「軍事終端使用者」的定義，新定義不僅涵蓋武裝部隊和員警，還包括支持或協助軍事物品維護或生產的任何個人或實體，即使他們的業務主要是非軍事的。

出口限制適用廣泛領域，包括文字處理等電腦軟體、數位示波器等科學設備以及飛機零部件等。就飛機而言，這些專案包括從飛行控制箱的支架到引擎本身的一切。

(工商 )