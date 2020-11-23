根據指揮中心統計，COVID-19疫情期間，截至今(23)日為止，國際緊急醫療專機轉送國人返國就醫共36例，其中就醫原因以腦出血36％最高，指揮中心表示，國際SOS醫療專機行之有年，確診僅今日迦納台商1人。

今(23)日國內新增1例從迦納境外移入COVID-19(新冠肺炎)的確診案例，該重症個案搭乘國際緊急醫療專機抵台，入境後即後送就醫，經採檢通報於今日確診，指揮中心表示，雖然該台商仍插管使用呼吸器，但病情有好轉。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，截至今天為止，國際緊急醫療專機轉送國人返國就醫共36例，就醫原因包括腦出血36％、腦梗塞18％、骨折12％、呼吸道疾病6％、其他28％等。

莊人祥說，醫療專機轉送國人返國就醫是通案，國人若有醫療需求可在出國旅遊險加保本項目，只是迦納台商是首例專機確診。

他說，12月1日秋冬防疫專案就要上路，至於境外國人確診後申請專案回台，目前還在研議。

(中時 )