政府禁止言論自由 中市議員張瀞分：絕對不會是好事 15:322020/11/23 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市議員張瀞分今天在台中市議會市政總質詢時批，政府為何要禁止言論自由，絕對不會是好事。（陳世宗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市議員張瀞分今天在台中市議會市政總質詢時痛批說，一個政權為何要禁止言論自由？美國國父喬治‧華盛頓曾說，只有3個解釋：1、它過去做了壞事，怕人們提起，2、它正在幹壞事，怕人們批評，3、它準備幹壞事，怕人們揭露。 張瀞分指出，總之禁止言論一定與壞事有關，絕對不會是好事！昨天在台北市當中天的抗議隊伍經過時，民眾都為中天加油打氣，甚至含著淚珠要中天不要氣餒，一定要挺下去。 (中時 ) #言論 #好事 #中天 #言論自由 #台中市 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 拜登內閣名單曝光 他爸媽都台灣人 曾因身分感到羞恥 - 政治 被秋鬥黑潮震撼到 網預言民進黨下場 - 政治 PO男子背影照被陳致中回3字 林佳新認了 - 政治 租屋處像回收場 高嘉瑜：枕頭用10年、沒看過蟑螂 - 政治 1122秋鬥人多嗎？林佳新脫口爆真實數字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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