台中市議員張瀞分今天在台中市議會市政總質詢時痛批說，一個政權為何要禁止言論自由？美國國父喬治‧華盛頓曾說，只有3個解釋：1、它過去做了壞事，怕人們提起，2、它正在幹壞事，怕人們批評，3、它準備幹壞事，怕人們揭露。

張瀞分指出，總之禁止言論一定與壞事有關，絕對不會是好事！昨天在台北市當中天的抗議隊伍經過時，民眾都為中天加油打氣，甚至含著淚珠要中天不要氣餒，一定要挺下去。

(中時 )