疫情衝擊改變國人生活型態，大規模尾牙喊卡，大地酒店奇岩一號今年尾牙春酒採「一桌也成行」策略，化整為零因應，另還有圍爐年菜與外帶服務，同時也祭出年底即將到期的三倍券優惠，還有出席賓客泡湯享7折，希望在年底前為業績再做衝刺。

奇岩一號餐廳包含大地酒店內的北投店與萬豪旗艦店，在年底期間也陸續推出尾牙春酒專案吸引食客，還針對年底到期尚未使用的振興三倍券提出專案，使用3000元三倍券可消費3500元，訂一桌最多可用六張，期望吸引還未使用三倍券的消費者訂席。

奇岩一號餐廳目前有北投店與萬豪旗艦店，今年都各推出兩款菜單，價位從15,800起，其中最豪華的菜色是萬豪旗艦店推出18,800元桌菜菜單，包括招牌大地稻香牛與剁椒活鮮魚，還有龍蝦綜合海陸拼、台式極品佛跳牆、翡翠椒麻蒸鮮魚、姬松茸燉雞湯等。

奇岩一號萬豪旗艦店主廚蔡振榮表示，今年尾牙春酒菜色中，特別加入了新派川菜的烹調法，融合傳統台灣料理如客家菜，再加上川湘菜的特色。例如以特選綠色辣椒與新鮮花椒，加上三星蔥製作成醬汁，呈現翡翠色並淋在新鮮鮑魚上的椒麻鮮鮑魚。

另還有以台灣傳統食材如蔥、蒜頭炸煮，並加入雞高湯烹製而成的台式佛跳牆，以及傳統台灣味的「蘭陽西魯肉」，用雞湯、蔥、胡蘿蔔與香菇與蛋炒成蛋酥，還有以甘甜口感的西瓜幼苗醃製的「西瓜綿蒸鮮魚」，要呈現給賓客們記憶中古早味的流水席體驗。

而北投奇岩一號則推出融合北投的在地特色菜，也就是溫泉鄉發展出特有的「酒家菜」，例如「酒家魷魚螺肉蒜」，搭配招牌川湘料理如蓉城乾鍋鮮鮑魚、大地稻香牛、剁椒活鮮魚，要讓賓客尾牙吃得盡興過癮。

大地酒店奇岩一號是北投少數培養出固定客群的飯店餐廳，除了許多北投鄰近居民會來用餐，也吸引許多住宿泡湯的房客一試成主顧。北投奇岩一號還提供預訂桌數滿額贈2至3張千元滿額券、宴會當日賓客可享泡湯7折等優惠。

(中時 )